羅志祥今在小巨蛋舉辦演唱會。（羅永銘攝）

羅志祥（右）今邀玖壹壹同台合作。（羅永銘攝）

羅志祥（小豬）相隔1年6度攻蛋，今（29日）起連2天舉辦「2023羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」，為了延續去年攻蛋氣勢，他開場率逾20名舞者唱跳〈修羅〉等歌揭幕，出場即點燃氣氛，緊接著他換上帥氣西裝亮相，將歷年金曲串成2首情歌組曲，包括〈搞笑〉、〈愛轉角〉等，首首勾起歌迷回憶殺，羅志祥開心說：「這次回來感覺很不一樣，可以再站上小巨蛋真的很開心，很珍惜每一次站上舞台的機會。」

節目後段，羅志祥率大陣仗舞群上台，演繹〈我的皇后〉、〈一支獨秀〉等曲目，現場歌迷宛如置身超大型派對情緒嗨翻。勁歌熱舞後，台灣天團「玖壹壹」現身合唱〈鄉下來的〉、〈我跟你卡好〉，4人展現絕佳默契，再度掀起演唱會高潮。緊接著，羅志祥透過VCR驚喜宣布12月31日前進高雄巨蛋開唱，將和歌迷一同跨年迎接2024，是他第一次舉辦跨年專場演唱會，也是高雄巨蛋第一位辦跨年演唱會的藝人，全場尖叫聲連連。