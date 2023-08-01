台中市烏日區農會1日於農會舉辦烏日區稻米品質競賽，從烏日區遴選出10位稻農進行稻米評比。（潘虹恩攝）

台中市烏日區農會以競賽鼓勵農友精進栽培技術，1日於農會舉辦烏日區稻米品質競賽，10組參賽好米蒸熟後散發出滿滿米香並呈遞給評審評比。（潘虹恩攝）

台中市烏日區農會1日於農會舉辦烏日區稻米品質競賽，冠軍施秋和（左四）、亞軍林凡閔（右二）與季軍陳銀河（右三）一同合影。（潘虹恩攝影）

台中市烏日區農會以競賽鼓勵農友精進栽培技術，1日於農會舉辦烏日區稻米品質競賽，從烏日區遴選出10位稻農進行稻米評比；此次競賽由去年冠軍施秋和以91.5分再次蟬聯，將代表烏日區出賽今年度「台灣稻米達人冠軍賽」挑戰全國競賽佳績。

烏日區農會1日上午舉辦烏日區稻米品質競賽，10組參賽好米分為稻穀、糙米及白米等層次，並針對外觀光澤、香味、口感、口味等項進行評選。評審之一、前台中區農業改良場副場長洪梅珠指出，烏日區今年稻米品質競賽，米飯口感方面明顯比去年進步，可見得農民技術更進一步。

她指出，今年米飯口感黏度、Q度與入口的順喉度、甘甜度都很好吃。其中，冠軍優勝在糙米外觀相當漂亮，且米粒均勻度、飽滿度、色澤與光澤都很好。不過，蛋白質方面可以精益求精，在氮肥的施用量和期程可以再調整，相信品質可以更進一步。

今年二度奪冠的施秋和說，他種植稻米近40年，種出好米的心得就是「好好按照期程施肥、勤勞照顧」，加上病蟲害、水分、施肥等都是管理中很重要的項目。他也謙虛表示，感謝烏日農會一路給予很多輔導資源，才讓他有機會獲得這樣的名次。

烏日區農會總幹事張漢強表示，烏日區農會長年輔導轄內農友參加台灣稻米達人品質競賽，從2019年得到全國4大好米冠軍的農友林凡閔和2022獲得全國10大好米的農友施秋和，顯見烏日農友耕作技術水準逐年提升，從今天競賽成績來看，今年成績也較去年更進步，未來會持續精進「烏溪糧倉」品牌，讓大家享用在地、新鮮、安全、好吃的農產品。