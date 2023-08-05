藝人謝忻走出不倫戀風波後，走出低谷重啟演藝事業，常透過社群網站分享日常的她，突然發文表示：「一段關係的結束總是難」，更透露雙方在心平氣和的長談後，才達成這場協議，立刻引起網友議論。

謝忻稍早驚爆結束一段關係，不過所指並非感情狀態，而是結束與經紀人兩年多的合作，也是踏入演藝圈十幾年來，首度沒有經紀人從旁協助，回想過去簽在大型經紀公司旗下，不僅有固定收入，背後還有靠山，根本無後顧之憂，後來獨自與經紀人合作後，每個工作機會不僅是靠經紀人拚命談下來，還得為她四處社交、跟廠商周旋，讓她坦言：「不只身為藝人的我有壓力，經紀人的壓力更大」。

如今不僅沒有公司撐腰，也沒有經紀人從旁協助，謝忻指出沒有後盾及資源的情況下，再也無法找任何藉口，未來凡事只能夠靠自己，現在也開始學習處理不是自己做的瑣事，像是發票怎麼開、怎麼記帳、主動跟品牌與廠商尋求合作機會等，這也讓她回想起曾被某經紀人告知，不要自己主動去問廠商能否合作，直指她這種行為很丟臉，甚至還遭到廠商嘲笑。

謝忻表示經紀人會這麼說，推測在於曾得過金鐘獎，不解怎能放下光環及身段外出討工作，不過對於這段榮耀，她表示不是加分選項，反倒成為一個框架，畢竟還是想跳出舒適圈試試看，雖然會感到孤單及無助，但至少相當自在，更強調自己具有極大的勇氣，最後不忘公開喊話：「歡迎各大廠商電視節目發我工作」。