《未來少女》薄荷水晶（babyMINT）團員曹晶晶擅長舞蹈。（曹晶晶提供）

《未來少女》薄荷水晶（babyMINT）團員曹晶晶歡慶16歲生日。曹晶晶9歲開始學舞，包括芭蕾、現代、街舞等，擁深厚舞蹈底子，但在第一集錄影時，被徐若瑄點名說，「表情沒有很好。」

她當下在第二次錄影時，決定一定要有亮眼的表現，於是在錄影前把自己關廁所一小時，在鏡子前反覆演練演出的表情，錄影時給自己的壓力很巨大，還好最後被徐若瑄誇獎，曹晶晶開心說：「覺得得到肯定，忍不住掉眼淚可是是開心的眼淚，謝謝V姐，讓我能夠進步很多。」

薄荷水晶（babyMINT）團員曹晶晶為華研國際「ZZ世代練習生」一員，曹晶晶開心表示：「在華研開始學習唱歌，對於饒舌很感興趣，因為饒舌寫詞的時候很需要態度與節奏感，進入到這個領域覺得有很多東西可以玩，發現了新大陸。」

問及16歲的生日願望？曹晶晶說：「希望可以吃很多蛋糕，透過節目的播出，越來越多人能夠看見我，支持我。每次的錄影有學習到心臟要夠強大，大家給我的意見我都會虛心接受進而提升自己。」

曹晶晶許願希望長大成為醫生，「小學時因課堂上要解剖牛的眼睛，自己一點也不害怕反而很有興趣，我特別對人和動物的生理構造充滿好奇，希望可以學醫幫助更多人。」