曾敬驊（上）和張再興開心分享拍攝《我的麻吉4個鬼》趣事。（羅永銘攝）

曾敬驊近年透過多部作品人氣水漲船高。（羅永銘攝）

25歲曾敬驊主演新片《我的麻吉4個鬼》熱映中，他在片中飾演一個地獄倒楣男，在尋死的過程中慘遭4個冤鬼纏身，有不少附身的橋段，展現精湛演技，近日接受本報專訪時，謙虛表示「因為片場我們演員是被保護的最好，所以反而更希望能給劇組人員一個肯定，會比我自己入圍還要開心」。

聊到《鬼麻吉》最後的催淚橋段，曾敬驊說，當天是從早上10點一路拍到隔天凌晨5點，他哭了將近20個小時，張再興忍不住補充「而且他哭了一整天都沒有用眼藥水」，曾敬驊不禁苦笑說「所以到最後眼睛已經腫到瞇成一條線，都快要哭不出來了」，但因為怕影響到拍攝進度，他隔天仍敬業繼續上工。

而他今年與彭千祐主演台劇《不良執念清除師》，紅遍兩岸三地，在大陸影音平台bilibili（簡稱B站）也出現許多粉絲為他自製的影片，甚至觀看次數都相當驚人，曾敬驊先是困惑問記者：「B站是什麼？」得知後便害羞回：「看得開心就好，謝謝大家啦 。」

曾敬驊也強調自己大多都專注在作品的詮釋上，較少會去搜尋網友的剪輯影片，但偶爾會在網路論壇看網友對自己演技的評價，「以前看到比較尖銳的會受傷，現在已經調適過來，覺得被罵也好，代表你有關注度，也順便看看自己有什麼缺點可以改正。」