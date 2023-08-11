曾敬驊主演新片《我的麻吉4個鬼》主打親情，好笑又有催淚淚點，曾敬驊、張再興接受時報周刊專訪CTWANT，透露拍完電影後，跟家人之間也變得更能彼此理解跟包容。曾敬驊坦言爸媽對他影響很大，因為家裡開早餐店，幾乎全年無休，他也會不自覺地讓工作塞滿生活，「放假反而會不知道能做什麼。」

25歲曾敬驊備受矚目，近來戲約一檔接一檔，拍完戲劇《不良執念清除師》後，又接著拍《我的麻吉4個鬼》跟《疫起》，接連3檔緊接拍攝沒休息，相當考驗體力。他在《麻吉鬼》中有大量哭戲，也是全片最催淚的橋段，他透露當時從早上10點出班，一直到隔天早上5點才收工，將近20個小時哭到眼淚都乾了，苦笑喊：「到最後眼睛已經腫到睜不開。」幸好最後順利完成拍攝。

習慣性地把工作塞滿生活，曾敬驊透露應該是受到家人影響，主因是家裡開的是全年無休的早餐店。（圖／焦正德攝）

他坦言一連拍攝多部作品，「有種用盡全力，把最後力氣耗盡的感覺。」雖說相當符合片中地獄倒楣鬼的衰樣，但工作結束還是要回歸日常生活，「每天都工作的時候，就不知道生活要做什麼，想安排假期也不知道找誰，朋友都在忙，都是把自己關在家裡。」

他透露自己無意識把工作塞滿生活，應該多少受到家人影響，家裡開早餐店幾乎是全年無休，苦笑說：「爸爸會覺得一天不開店，客人就會跑掉，以前不喜歡他這樣，但後來自己變得跟他越來越像。」當他發現自己的工作狂模式後，也開始學習不讓自己被工作塞滿，透露新願望就是好好經營生活，「我自己想改變，就是希望讓生活更豐富一點。」他先前接下實境節目，也是希望能趁機會，多出去各地走走看看。

曾敬驊在《麻吉鬼》中有大量哭戲，哭了將近20個小時，眼淚都乾了，眼睛最後還腫到睜不開。（圖／焦正德攝）

接連幾部親情相關作品，也讓他跟家人相處模式跟著改變，他長期在外工作，現在養成每天都會打視訊電話回家的習慣，跟爸媽聊聊天，或是跟姪子姪女玩，有新作品首映也會邀家人從宜蘭來台北參加，一家人感情變得更親近。他表示，一直都很希望能規劃全家人的出國旅行，他有時心疼家人太累，也會用自己的方式讓爸媽休息，「會幫他們找一些旅行團，然後問姊姊妹妹有沒有空，就直接幫爸媽安排了。」

張再興也表示拍完電影後發現，爸爸得了帕金森氏症，體力不如以往，自己又是家中獨子，要扛起養家跟照顧爸爸的責任，父子之間的感情也變得比以往更加親密，「就是要用行動讓他知道，他自己老了，有些事情真的做不到，當他口氣不太好的時候，會知道怎麼去面對，他也會覺得我長大了。」《我的麻吉4個鬼》將於8月18日上映。

張再興（右）在片中飾演「鬼大叔」，與曾敬驊一人一鬼製造出不少令人噴飯的橋段。（圖／焦正德攝）

更多 CTWANT 報導