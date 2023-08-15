全聯先生（右上）也有出席首映會，但未受訪。（張鎧乙攝）

張再興（左起）、陸弈靜、曾敬驊、洪君昊、蔡嘉茵均出席。（張鎧乙攝）

電影《我的麻吉4個鬼》15日舉辦首映會，監製莊淳淳與導演謝沛如攜曾敬驊、邵雨薇、陸弈靜、張再興、蔡嘉茵、洪君昊、坤達等演員出席，曾敬驊透露第一次看到邵雨薇有被女方嚇到，直呼本人太漂亮了，第一眼就被驚艷，覺得對方的眼睛最有魅力，一瞬間被電慘。

與曾敬驊組CP的邵雨薇則表示，自己不是看中對方的軀殼，而是純真的個性，是否有感受到男方的羞澀？邵雨薇說：「我也是很怕生，而且他比我小這麼多歲，讓我更害羞，要注意自己有沒有保養好。」有趣的是，兩人雖是銀幕CP，但記者會現場彷彿是曾敬驊跟坤達比較來電，兩人先是被拱互視5秒，後又被湊對合拍BL類型電影。

首度躍身大銀幕的坤達，常被說與邵雨薇「撞臉」，這回兩人首次合作真的當起兄妹，在首映會同框合影，坤達說：「演了這部戲，我們認了乾兄妹。」邵雨薇補充說早在電影還沒公佈演出陣容時，就已有粉絲私訊說他倆長得很像。

提到電影票房公約，曾敬驊被拱票房亮眼就要穿緊身泳褲游泳，15日更被要求「加碼」，需穿上超緊身的三角泳褲，讓他一度招架不住、無言以對。另日前爆出醉後砸車的邱彥翔（全聯先生）也有出席首映會，但他僅短暫露臉並未接受媒體訪問，始終還沒面對這個負面新聞題