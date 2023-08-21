坤達今（21日）出席TISSOT天梭表鑑賞記者會，與老婆柯佳嬿沒有過節習慣的他，不知道明天就是七夕情人節，但正好2人明天都沒有工作，會再討論要怎麼度過，「剛剛才發現明天七夕，我們這段時間各自忙工作，沒有特別注意」。

他透露，他與柯佳嬿日常看到適合的東西就會偷買回家給對方驚喜，最近一次送的禮物是價值5位數的包包，「我會從她說的話當中，或跟朋友聊天看她想要什麼、缺什麼」，當記者問誰比較會給驚喜？他露出自信笑容說：「當然是我。」

但當被問到有沒有送過地雷禮物時，他坦言曾在某個節日送寵物推車，「我那時候想說帶2隻貓咪出門可以推，但後來想到選在節日送有點奇怪」，提及柯佳嬿的反應時，他說：「老婆沒有臉色一沉，而是他突然自責，感覺好像做錯事。」

坤達連續3年擔任TISSOT台灣區品牌大使，談到3款超人氣的錶款，他認為「PRX」系列就像30歲時期的他，「Sideral」則符合他現在40歲的年紀，「接下來我想讓自己做更多嘗試，像杜魯爾系列一樣，是經典、雋永、永不忘記初心的存在。」