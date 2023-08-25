曾敬驊、邵雨薇主演喜劇片《我的麻吉4個鬼》上映7天票房已破1500萬元，為感謝影迷大力支持，片商今（25日）再推出感動版預告，揪心台詞逼人一秒噴淚，而中南部粉絲敲碗已久的影人見面會也將於明後天登場，導演謝沛如率男女主角曾敬驊和邵雨薇前往高雄、台南、台中、新北市跑透透。

今天加碼釋出的感動版預告淚點滿滿，曾敬驊飾演的地獄倒楣男「阿緯」先是厭世地說：「如果真的沒有人需要我，那我還活在這個世界上幹嘛？」邵雨薇飾演的救護員「筱茵」哭喊：「我每一天都過得很害怕……你知道有多少人都是拚命咬著牙想要活下去。」隨著4個鬼麻吉突如其來闖入生活，讓阿緯和筱茵的人生起了180度大轉變，終於發現自己不是孤單一人，還有關心你的人一直在身邊默默守護。

《我的麻吉4個鬼》上映以來好評口碑不斷，繼逼哭唐綺陽、艾怡良、閻奕格、傅孟柏、黃鐙輝、田中千繪等眾星後，徐若瑄在邵雨薇推薦下，日前一收工就揪4個麻吉一起買票進戲院支持，她讚：「好可愛的一部片，真的有被暖到！無預警的掉了淚，我想我在天上的爸爸了。」李沐也推薦：「超好笑又超好哭，我妹哭到散場直接眼腫。」甚至有觀眾已「五」刷，表示不管看幾次，還是感動到流淚，直呼後座力太驚人。

該片自上映前1周全台電影院跑透透與影迷互動，日前曾敬驊還陪粉絲共度七夕情人節，累計舉辦逾50場影人見面會，本周末將加碼高雄、台南、台中、新北市場次共達17場。