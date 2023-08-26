任賢齊邀好友郝雲跨刀合作新歌。（相信音樂提供）

任賢齊暌違12年，將推出新專輯《在路上》，其中在新歌〈好久不見〉獻上詞曲全創作，〈好久不見〉以「朋友」為題，他更邀請《披荊斬棘 第二季》、《我們的滾燙人生》節目中，一起合作的好友郝雲製作編曲，加入蒙古樂器馬頭琴彈奏，豪氣干雲的歡騰氣氛，致敬回憶，也致敬未來。

任賢齊表示，以前只聽過郝雲的歌，在《披荊斬棘》節目時第一次見面，當時就心想，原來他就是唱〈活著〉的郝雲，再加上兩人都對「騎車」興趣相投，且郝的個性豪爽又十分會照顧人，兩人在騎行的過程累積了不少患難兄弟的情感。

郝雲也回憶：「《滾燙人生》時，小齊哥一開始說到這首歌，有天聽到這首demo，聽到好久不見，這首歌很感動。」他稱這幾年兄弟們見面十分不容易，不管身處在何處，不論是在無人沙漠、或是無盡雪山，亦或是在海拔四五千米的高地，只要大家一聚首，見面說的第一句話就是好久不見，更謙稱：「小齊哥對我的照顧，別說一首歌了，我一定隨叫隨到。」讓任賢齊開玩笑接話說：「他不收製作費，我想辦法回報他，以身相許。」