任賢齊暌違12年，近來推出新專輯《在路上》，29日出席電台活動，擔任Hit Fm聯播網9月hito大台柱。他今表示，早在疫情爆發前已規劃多場巡演，卻因為疫情全取消，如今還在還債中。

他說：「演唱會當時有先收訂金，但最後都只能虧掉，把訂金都花掉。」更在疫情期間隔離13次之多，「要爭取工作機會，現在還有10幾場還沒唱，之前已經唱完20幾場。」

他熱愛戶外運動，現在雖然工作滿檔，仍趁空檔享受騎越野摩托車、沖浪等時光，同時抒發壓力、創作靈感來源，被問及老婆會抱怨？他坦言，當然會抽空回去陪家人，「我不會無謂的去放空，一定會報平安，我不是出去就不回來了，但家庭、工作是很難取得平衡」，更形容夫妻間相處像是2個交集的同心圓，有共同的部份，也有屬於自己的私密花園。

他在騎越野摩托車時，曾意外壓到蟒蛇、甚至撞到過大象，過程中難免有摔車受傷的經驗，但某次整個人差點摔下懸崖，幸好有貼身保標馬上衝下懸崖救援，並幽默說，保標當下屁股正個都磨破，他自認現在身體狀況不錯，只是膽固醇超標，全因他熱愛吃內臟、豬腦等黑白切，現在開始忌口少吃內臟類食物。