關8現在的5人體制依舊人氣不墜。（索尼音樂提供）

日本傑尼斯偶像男團「關8」為成軍18年所推出的「18祭」巡迴演唱會，從去年夏天開始的體育場規模延續到今年初的巨蛋等級，此次演出是自疫情後首次解禁觀眾席的聲援限制，演唱會上氣氛再度像祭典般熱鬧非凡，總共吸引了72萬名粉絲到場觀賞，由横山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義組成的5人體制依舊以實力證明「關8」人氣不墜。

演唱會上不能少的就是對同事務所的師兄弟們致敬的「傑尼斯組曲」，不同風格的曲調組合，帶來了與關8本身的風格完全不一樣的成員氣氛，時而搞笑時而帥氣，可以久違的看到成員們認真的跳舞。當然還有嘉賓的參與，傑尼斯最強戰隊組合，雖然隊員們有了各自的理想而人數減少，但是很有情意的隊員們還是有跑來站台，並帶來了精彩爆笑的短劇，還有傑尼斯唯一的女團「CANJANI∞」也來為前輩站台。

《KANJANI∞ DOME LIVE 18祭》中除收錄了演唱會本篇外，還有長達600分鐘的花絮影集，包含了整個巨蛋巡演從福岡開始到大阪結束為止的MC截錄集、關8戰隊短劇、CANJANI∞的自我介紹全集，還有完整的幕後花絮記錄了關8所有的「言語」。甚至大手筆把慶功宴兼鑑賞會的「關8的微醺鑑賞會～偶爾也要讚賞自己啊！～」也毫不保留通通給粉絲看，總合了共計34杯＋1支紅酒的微醺的鑑賞會，爆笑至極。

台灣唱片公司不惜重資將《KANJANI∞ DOME LIVE 18祭》共3個版本引進台灣，並全上好中文字幕，目前已在台發行。