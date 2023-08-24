傑尼斯新生代7人男團「浪花男子」發行出道後第2張全新專輯《POPMALL》，首週寫下43.8萬張銷售佳績，榮登「Oricon公信榜專輯周榜」冠軍，這也是他們繼出道專輯《1st Love》之後，連續第2張專輯奪冠。

專輯有著豐富的音樂性，主打歌曲〈Poppin' Hoppin' Lovin'〉邀請大家從稀鬆平常的生活中，來到令人悸動不已的「POP」世界，讓精彩繽紛的「POPMALL」盛大開幕。日前他們在日本舉辦專輯同名巡迴演唱會，配合專輯的世界觀，整個演唱會舞台設計如同一個虛構的購物中心，浪花男子以閃亮亮的正統偶像風格，展現可愛與帥氣交織的魅力，團員藤原丈一郎自信說「這次演唱會呈現了只有我們才能呈現的色彩」。

這次的巡演，是浪花男子自2021年11月出道後第一場觀眾解禁歡呼的演唱會。除了親耳聽見粉絲的尖叫聲之外，也終於可以在演唱會上與粉絲進行歡呼互動，他們還請男粉絲喊出聲，數量之多讓團員們感激不已，長尾謙杜有感而發地說：「雖然炎熱天氣一直持續，但浪花男子現場演出的地方，我想應該是日本現在最熱的地方吧。能夠聽到粉絲的聲音，看到大家的笑容，是我們巨大的動力，我們感到非常有意義」。

浪花男子第2張專輯《POPMALL》共計發行「初回限定版1」、「初回限定版2」、「普通版」共3版本，台壓版亦於本周五（25日）正式發行。