大陸戲劇女神趙麗穎2021年和馮紹峰離婚後，把重心放在事業和兒子上，人氣絲毫沒受影響的她，工作和代言邀約不斷，而她每次現身的絕佳狀態，也讓人驚艷不已，近日她現身張杰的演唱會，超強美貌再次引起熱議。

近日張杰睽違4年再次登上北京鳥巢開唱，不僅老婆謝娜到場力挺，趙麗穎也驚喜現身，而她被大螢幕cue到露出燦笑時，絕佳美貌讓人驚呼連連，而在路人拍攝的生圖中也能看到，生過孩子的身材完全沒走樣，纖細螞蟻腰令人稱羨不已。

而網友也拿出她2018年去看張杰演唱會的照片對比，發現5年期間她幾乎沒任何變化，反而越來越漂亮，「趙麗穎怎麼越來越好看啊」、「笑容好甜好可愛」、「真的隔著螢幕也很美」、「生圖狀態真的是超級美」、「真的抵抗不了趙麗穎的笑」。

趙麗穎雖然已是1個孩子的媽，但保養得宜的她，產後就迅速恢復好身材，童顏的她根本看不出年紀，凍齡美貌讓人稱羨不已，不過容易水腫的她，之前也透露會在跑步後喝上一杯黑咖啡，不僅可以排除身體多餘水分，還可以有效燃脂。