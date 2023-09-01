NFINITE搭機抵台，成員張東雨上前與粉絲碰拳打招呼。（范揚光攝）

韓國男團「INFINITE」暌違5年來台，將於本周末連續2天在新北工商展覽館舉行「COMEBACK AGAIN」巡迴演唱會，門票開賣後立刻秒殺，出道13年人氣依舊，今（1日）下午抵台，成員們大方地收下粉絲遞來的禮物，展現十足的親和力。

INFINITE今搭乘長榮航空BR169班機，於下午2點30分飛抵桃園機場，10多名粉絲在班機落地前就已經在登機口守候，當團員下機時粉絲一擁而上致贈禮物並拍照留念，團員們也熱情地向大家致謝，隨後搭乘商務中心的電動車走VIP通關入境。

INFINITE在2010年出道，擁有〈Be Mine〉等多首暢銷夯曲，Hoya已在2017年退團，目前由金聖圭、張東雨、南優鉉、李成烈、金明洙（L）和李成鍾共6人組成，6名成員雖分屬不同經紀公司，不過今年也成功向前東家取得商標權，成立「INFINITE COMPANY」公司，時隔5年回歸歌壇進行團體活動，讓粉絲感動不已。