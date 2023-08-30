圓展的五大產品領域包括：教育科技 Classroom Technology、專業影音 Pro AV、智聯健康 Connected Health、視訊會議Video Conferencing、OEM/ODM服務。營收中有一小部分是幫圓剛(2417)作EMS(代工不代料，不涉及設計），另一小部分是代工代料的OEM/ODM。圓展主要以自有品牌產品為主，代工營收今年占比不到一成，主要的代工品牌廠為日系客戶。

圓展總經理許起裕表示，今年的IT產業不景氣，但圓展的專業攝影機Pro AV，上半年不受經濟影響持續成長，目前已和13家業者合作。

圓展Pro AV解決方案在企業、教育、體育、電競、政府、宗教和表演藝術等各行各業中扮演著關鍵角色。因此加碼延長保固期至5年，不僅顯示圓展對產品卓越品質的信心，更是展現對客戶投資的回饋。完整的保固和售後服務確保設備運作順暢，提供更實質的保障，買得安心，也用得安心。

享有5年保固的Pro AV設備對於各領域皆有廣泛的影響，在企業中Pro AV解決方案提供穩定、優異可靠的視訊協作體驗；在教育領域，有助於豐富教學內容與方式，讓老師專注於教，學生潛心於學。同樣的，在體育、政府、娛樂等行業的客戶， 5年保固確保設備運作順暢，輕鬆進行影音串流，揮灑靈感零設限，讓使用者省下更多時間與成本。

圓展Pro AV攝影機擁有4K UHD的畫質、高達60 fps的影像傳輸、以及30倍光學變焦和800萬像素鏡頭，輕鬆實現各種場合的直播、捕捉令觀眾陶醉的細節，使遠端觀眾如同親臨現場。自動追蹤攝影機更搭載高效AI演算法，可精準追蹤講者，不再需配戴任何裝置。此外，藉由MT300(N)可同時觀看4台攝影機的即時畫面，還可調整、配置影像、音源和電腦等多媒體設備，大幅提升影音效能，讓串流表現登頂。