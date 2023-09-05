國道1號竹北交流道周邊交通尖峰時段經常壅塞，縣府去年11月在23處路口完成智慧交控系統，往竹科車輛能依序進匝道上交流道，讓上班族減少10％行車時間，交通部核定4300萬元由新竹縣辦理「大新竹通勤路廊（國1新竹路段）智慧交控計畫」，讓智慧交控首次進園區，預計明年底完成，期再縮短上班族通勤時間。

交旅處長戴志君指出，竹北交流道周邊道路上午交通尖峰時段，每小時約有11000到12000車輛湧入，往新竹市方向尖峰每小時約有2300輛車，超過每小時1800車的容量，導致車輛溢流至光明六路，造成周邊道路及路口壅塞。

交旅處經過車流大數據分析，竹北市光明六路從縣政九路家樂福路口到進入交流道約700公尺，在尖峰時段未做智慧交控前，上交流道需要花將近30分鐘。

由於竹北往返園區主要以國道1號和自強南路上經國橋到竹市慈雲路為主，交旅處先執行3年7千多萬元的「大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫」，在經國橋路側設置車流偵測器，透過智慧交控執行動態號誌控制，分析發現能讓園區上班族節省20％的通勤時間。

交旅處延續經國橋廊帶智慧號控經驗，推動「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，去年11月在23處路口建置完成etag、攝影機及車流偵測設備完，形成整體的智慧交控路網，分析發現能減少上班族10％的通勤時間。

戴志君指出，為改善大新竹區域國1號廊帶交通壅塞問題，新竹縣、市在「新竹縣市整合溝通平台」達成共識，針對國1新竹路段包含竹北、公道五、光復路、新安路及園區二路等交流道週邊道路，建置跨域智慧交控系統。

交通部日前核定該智慧交控計畫，核定4300萬元執行，中央補助3400萬元，新竹縣、市及竹科管理局各分攤300萬元，並由新竹縣負責執行。

戴志君指這項智慧交控計畫，不僅包含國1新竹路段的交流道，並且是首次進入園區，同時也包含明年完成的新竹縣AI智慧園區，透過即時智慧號控及交通資訊的發布，運用智慧科技共同合作改善新竹地區的交通。