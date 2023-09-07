國1南向68K、楊梅路段，今（7）日中午12時47分發生一起車禍事故，現場1輛自小客車撞施工緩撞車，車輛側翻佔用內2線，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待調查釐清。

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台64線曳引車自撞翻覆「四輪朝天」車頭全毀
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