國1南下楊梅段「轎車撞緩撞車」側翻占2線 回堵5km 13:382023/09/07 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下楊梅段「轎車撞緩撞車」側翻占2線，回堵5km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1南向68K、楊梅路段，今（7）日中午12時47分發生一起車禍事故，現場1輛自小客車撞施工緩撞車，車輛側翻佔用內2線，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待調查釐清。 北巿京華城舊址「吊車倒栽蔥」駕駛受困搶救中 台64線曳引車自撞翻覆「四輪朝天」車頭全毀 疑點重重！海陸中尉排長陳屍營區 邱國正現身：一定會給好的交待 #緩撞車 #回堵 #翻覆 #國1 #南下 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1高架南下圓山段3車追撞 下班車潮嚴重回堵 17:552023/08/23 社會 國1南向路段又出事！岡山段6車連環撞 回堵6公里 16:432023/08/28 社會 國1南下五股段「3車連環撞」！小貨車翻覆回堵5公里 15:202023/09/05 社會 國1汐止段貨櫃車追撞中巴 韓籍旅行團10人輕傷 16:062023/08/28 社會 國1新竹路段5個交流道智慧交控首進園區 13:482023/09/05 生活 台9線半聯結車撞破護欄翻覆 連人帶車翻落深坡駕駛一度受困 14:192023/09/05 社會 國道1新營交流道北上出口擬增匝道 年底提中央審議 20:292023/08/29 生活 國4東向潭子系統出口大貨車翻覆！1人命危送醫搶救 14:182023/09/02 社會 開學日 台南麻豆超不順 貨車車頭撞爛國道1號回堵 09:072023/08/30 社會 京華城工地吊車「倒栽蔥」翻覆 鼎越開發說話了 11:322023/09/07 社會 五楊高架這段全線封閉！多車連撞嚴重回堵超過3公里 12:592023/09/06 社會 國1北上75K兩貨車追撞 1翻覆1車頭全毀 03:072023/09/07 社會 國道1彰化段「 6車追撞事故」！佔用內車道 車流嚴重回堵 11:172023/08/19 社會 小轎車駕駛分心撞上工程車全成爛鐵 國道1號新竹路段回堵2公里 14:522023/09/05 社會 二高火燒車駕駛重傷送醫 經搶救恢復生命跡象 12:082023/09/07 社會 上班注意！國1北上后里段「1大3小車」追撞 回堵1公里 08:122023/08/30 社會 驚險一瞬間 成功籍漁船擱淺遭浪襲翻覆又回正 09:372023/08/26 社會 陽光太刺眼！ 貨車擦撞護欄翻覆「四輪朝天」 車流回堵3公里 18:072023/08/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。