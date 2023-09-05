小客車駕駛疑似因分心未注意車前狀態，追撞於輔助車道施工單位的工程車。（國道警方提供／王惠慧新竹傳真）

國道1號新竹路段今天中午發生1起小客車自撞事故。（國道警方提供／王惠慧新竹傳真）

國道1號新竹路段今天中午發生1起小客車自撞事故，1輛白色小客車行經國道1號北向99.8公里處時，疑似因分心未注意車前狀態，追撞於輔助車道施工單位的工程車，撞擊力道之大小客車頭幾乎全毀，小客車駕駛也受輕傷，車禍也造成後方一度回堵約2公里。

國道警方指出，國道1號北向99.8公里處今11時32分發生車禍，1輛白色自小客車疑似因分心未注意車前狀態，追撞在前方輔助車道施工單位的工程車，事故也造成自小客車駕駛受輕傷，立即送往新竹馬偕醫院治療。

畫面中可見，白色小客車車頭幾乎全毀，工程車也被撞凹，顯示事故當下撞擊力道之大。警方則表示，自小客車未開啟輔助駕駛功能，而整起事故因占用輔助車道及內側車道，仍造成後方一度回堵2約公里，現場已在12時57分排除。

警方也指出，駕駛人駕車時應隨時注意車前狀況，勿分心駕駛，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人遵守速限，保持安全距離，才能順利煞停。