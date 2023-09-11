前新竹市副市長蔡麗清（右三）今天中午赴市議會，向議長許修睿（左三）辭行，議長室職員也共同合影。（陳育賢攝）

人事令11日生效、已正式卸任的前新竹市副市長蔡麗清，今天中午特別赴市議會議長室，向議長許修睿、副議長余邦彥辭行道別，並表達感謝之意，議長室職員紛紛與蔡麗清合影留念，再次展現其人緣極佳的一面；蔡麗清表示，對市府她不作任何評論，對於自己下一步，先當個無業遊民吧！

前新竹市副市長蔡麗清是在本月4日由市府公布將要異動，人事令11日生效，但副市長人選還未公布，市府表示將擇日布達。

而7日最後上班日當天，市府員工紛贈花祝福蔡麗清，讓她感動落淚，當時她曾在臉書發文表示，「雲淡風清，無愧我心」，短短261天讓她有不同歷練與成長，謝謝所有市府員工讓她學很多，讓她知道還有更多事可做，也感謝新竹市議會議長、副議長與所有議員鼓勵、愛護和指導。

由於當時正副議長仍在日本訪問，蔡麗清選擇在卸任的第1個上班日，特別到議會議長室，向許修睿及余邦彥當面辭行，雙方也相談甚歡，蔡麗清顯得放鬆許多，心情相當愉快，聊起天來天南地北，毫無壓力。隨後許修睿致贈紀念品予蔡麗清，蔡麗清也回送禮品，議長室職員則分批與蔡麗合影。

蔡麗清說，很感謝這段時間正副議長與所有議員的照顧，因此特別來辭行道謝，而她已卸下公職，對市府完全沒有評論，個人的下一步要先休息，當個無業遊民，現在還沒有想法。