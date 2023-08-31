李玟生前控訴遭《中國好聲音》節目組羞辱，錄音檔流出後，引起網友不滿留言砲轟，浙江衛視也緊急宣布暫停播出，曾擔任數屆導師的那英，過往爭議也被起底，而她疑似為了閃躲風波，先是以「身體欠佳」為由，缺席音樂節活動，接著又宣布澳門演唱會延期，對此，陸媒分析出兩點，指出根本是明智之舉。

那英捲入《中國好聲音》風波後，先是以「身體欠佳」為由，缺席上海春浪音樂節活動，但卻被發現於泰國蘇梅島度假，還開心和偶遇她的粉絲合照，沒想到原定10月1、2日在澳門舉辦的演唱會，場館方發文表示那英因為健康狀況，無法如期演出，因此決定將演唱會延期，若後續有變動會再另行公告，也會全額退款給已購票的觀眾。

消息曝光後，那英的身體狀況引發外界關注，有人認為她2次都用健康為藉口，無預警取消活動，擺明就是在避風頭，對此，陸媒分析出兩大關鍵，指出那英演唱會延期並非壞事，畢竟相同時間有許多知名歌手在辦演唱會，相對競爭比較激烈，此外，那英正在鋒頭上，恐怕也會影響到售票狀況，指出延期無非是明智之舉。

李玟生前控訴遭《中國好聲音》羞辱的錄音檔流出後，那英不僅遭甄妮點名：「挺能混的」，更疑似遭大陸男歌手海鳴威影射：「最黑就是兩姊妹，一個製作人一個導師，不簽約就別想晉級」，可以說是爭議不斷。