國民黨台北市議員應曉薇16日上午表示，一早桃園機場充滿熱血，綜合格鬥國家隊第一次成軍，將出發曼谷出征亞洲錦標賽，長年為MMA綜合格鬥奔波到成功成立國家隊的台北市議員應曉薇感動的表示，感謝台灣格鬥界一時之選，明星選手全為了國家集合在一起，各個摩拳擦掌期待為國爭光，只有一句話「拚了」。

李育昇從過動愛打架變成格鬥常勝軍，在綜合格鬥中找到歸屬感，綽號「鬼殺隊長」的他在「拳下星城」打敗網紅尼克星後風頭正盛，重回格鬥賽場想拚全力在競爭激烈的69公斤量級拿下勝利；女子戰將吳巧貞，號稱「上班救人、下班扁人」的格鬥小護士，在短短幾年內從接觸格鬥的新手迅速成為女子頂尖戰將，2019拿下運動柔術亞錦賽台灣首金之後，誓言將再次把榮耀帶回台灣。

從國中就開始立志成為格鬥選手的魯凱族勇士尤凱文，有拿下全國柔道冠軍、全運散打冠軍與多場職業賽勝利的堅強實力，這次擔任亞錦賽國手非常興奮，也想讓外國人知道台灣的厲害；曾經胖到130公斤的余至誠從2018接觸綜合格鬥以來瘦了40公斤並且找到人生目標，計今年初擊敗東南亞排名第一的中量級選手後，目標在亞錦賽為台灣奪下金牌。

第三度擔任國家代表隊的陶奕儒，曾在陸軍特戰部隊服役，在退伍後屢屢拿下國內外賽事佳績，也在2022拿下新北傑出運動員的獎項，打算在亞錦賽降伏對手展現全方位實力；蕭心綺在拿下踢拳亞錦賽銀牌後，為了證明自己全方位的實力，也為了證明自己選擇格鬥這條道路是正確的選擇，準備好用自己擅長的拳腿實力踢出勝利；2022踢拳亞錦賽拿下銀牌的柳琮祐，在日系汽車擔任採購的繁忙生活中，仍然持續投入時間與熱情練習，希望用自己的執著再次為台灣奪牌。

應曉薇說，七位選手在總教練黃育仁、教練鄭宇哲與沈致承的領軍下，8／16－8／21前進曼谷，同心一致的目標就是讓台灣站上綜合格鬥的國際舞台，替未來的發展踏出漂亮的第一步。應曉薇直言「自己瘋格鬥到每天李小龍上身」，多年默默的付出，能夠看到綜合格鬥進軍亞錦賽非常感動。也再次呼籲政府重視，綜合格鬥被預言將會是近十年，最偉大即最受運動迷瘋狂的運動。