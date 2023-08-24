林依晨（左）在《車頂上的玄天上帝》與周渝民有著宿命般的羈絆。（甲上娛樂提供）

名導侯孝賢監製、電影美術大師黃文英首度執導的電影長片作品《車頂上的玄天上帝》，終於揭開神秘面紗，今首發前導預告，同時揭曉第一波重磅卡司，包括林依晨、周渝民、阮經天、方宥心、管罄、林鉅等人，華麗陣容令人目不暇給，該片由金獎團隊傾力打造，找來金獎攝影余靜萍操刀拍攝，林強、雷光夏、楊琬茜製作電影音樂，備受各界關注。

林依晨在片中飾演一名有主見的電影美術指導「芙月」，劇情透過她在職場、情場與家庭之間的抉擇與成長，帶出一段橫跨大時代的思念與記憶的故事，呼應電影要傳達的概念主軸「你愛的和愛你的，造就現在的你」。前導預告片頭便是林依晨虔誠向玄天上帝拜拜祈福的畫面，阮經天對她說：「大部分的時間不是拿來陪家人，就是忙工作，妳還有自己嗎？」令現代女性心有戚戚焉；周渝民則問她：「為什麼要抗拒自己的熱情呢？」林依晨回：「我從來都沒有抗拒，只是我不知道這樣好不好？」更有她從後擁抱周渝民的場面，留給觀眾無限想像。

周渝民為了《車頂上的玄天上帝》再次挑戰演技，以不同造型穿梭在黑白與彩色畫面之間，分飾兩角，長髮蓄鬍與平頭造型，刻劃大時代動亂下的人生境遇，並與林依晨有著宿命般的羈絆。而飾演富商的阮經天對獨立自主的林依晨情有獨鍾，預告裡阮經天倚坐在跑車前，若有所思，2位男神合體飆戲，前導預告釋出就已經引起觀眾討論與期待。

導演黃文英為侯孝賢導演的御用美術指導，曾7度入圍金馬獎，更憑藉著《海上花》、《刺客 聶隱娘》分別獲得最佳美術設計與造型設計獎項，2018年以好萊塢大導馬丁史柯西斯的史詩鉅獻《沈默》，獲選為美國奧斯卡影藝學院會員。

《車頂上的玄天上帝》劇情描述電影美術指導芙月（林依晨 飾）為了返家照顧病重的父親，不得不中途離開劇組，放下正在改建的台北古宅，陪著家人回到家鄉嘉義，在這段回到故鄉陪伴父親的日子裡，芙月踏遍了阿公生前的足跡，回想起阿公的信念和傳承的信仰，找回自己新生的力量。將於11月17日在台上映。