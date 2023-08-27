牧森在花蓮盡情享受大自然。（周子娛樂提供）

牧森在花蓮盡情享受大自然。（周子娛樂提供）

牧森在花蓮盡情享受大自然。（周子娛樂提供）

林依晨師弟、藝人牧森日前趁著拍戲前的空檔，安排了一趟3天2夜的花蓮之旅，與家人和朋友們一起體驗大自然的美好時光，「帶著爸媽體驗我喜愛的浮潛活動，這感覺真的很幸福，我爸還很興奮分享『海底的魚很多耶！只是我無法下潛去看』。希望未來也能繼續陪著他們體驗未曾體驗過的事物！」

牧森說，此行他最愛的地方就是黃金峽谷，那邊水質真的非常清透，「我都叫它花蓮清，又藍又透，坐在峽谷看著大自然的鬼斧神工，彷彿洗滌我的身心靈」；這趟旅程不只是玩樂，牧森也與當地朋友進行一些交流，思考不同人們在同一時空中所擁有的獨特生活與想法，這也勾起牧森作為演員的熱情，當場做起了演員功課，整趟旅程讓牧森獲得意想不到的收穫。

牧森對於持續學習與進步充滿熱情，無論是在大自然中放鬆身心，還是嘗試新事物，都秉持努力不懈精神。他透露近日正在積極學習樂器，因為以前從來沒接觸，所以練習過程中需要注意很多細節，現在已經能完整的呈現3首曲目，不過還需要調整扎實度，並且投入更多情感，「繼續努力！練就對了！」