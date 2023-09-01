花蓮縣政府今天（1日）舉行9月份升旗與業務達人及圓夢團隊表揚頒獎典禮，由縣長徐榛蔚親自主持、副縣長顏新章及各局處首長皆到場出席。會中縣長徐榛蔚表揚花蓮縣警察局獲選縣府112年8月份圓夢團隊，肯定警察同仁於杜蘇芮颱風期間上下一心堅守崗位，守護花蓮最前線之辛勞。

杜蘇芮颱風於今年7月份在花蓮地區降下致災性強降雨，各地皆有土石坍方、落石、交通受阻等災情傳出。花蓮縣警察局當即成立災害緊急應變中心，由局長呂世明親自坐鎮指揮，各單位同仁積極投入防、救災工作，無畏風雨預防性封閉管制道路，配合各區公所預防性撤離土石流警戒區居民，以保障民眾生命安全。

另警察局為展現「打擊詐騙 守護治安」的決心，於本次活動中因應日新月異的詐欺手法，落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」-「識詐」（宣導教育）面，積極進行反詐騙宣導，以強化社會大眾防詐意識。

局長呂世明表示，「守護安全 團隊共好」是花蓮縣警察局每一位同仁堅持的信念，保護社會民眾安全更是警察的任務，警察局將積極向民眾宣導「識詐」觀念，讓打詐觀念無處不在、積極守護縣民財產安全，營造安居樂業的優質生活環境。