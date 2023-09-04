花蓮昨開始降下大豪雨，花蓮溪暴漲，花蓮大橋昨天封閉，今天降雨稍微趨緩，公路總局解除預警性封閉橋梁管制措施，恢復通行。（翻攝經濟部水利署水利防災中心畫面）

海葵颱風為花蓮帶來驚人雨量，中央氣象局統計24小時累積雨量，其中花蓮秀林鄉荖溪高達805.5毫米，為全台最多，秀林鄉銅門村防汛道路今晨也出現土石流災情，土石淹沒整個道路，鄉公所緊急派員清除，有人員在現場管制。花蓮雨勢持續中，行經山區路段仍要注意。

海葵颱風昨天下午登陸台灣後，在花蓮降下超大豪雨，根據中央氣象局的統計，從昨日0時至今天上午8時40，全台降雨量排行前24名都落在花蓮縣，其中秀林鄉的荖溪觀測站，雨量達805.5毫米，居全台之冠。

今年7月底曾發生土石流災情的秀林鄉銅門村防汛道路，今天清晨再次發生土石流，土石淹沒整個道路，鄉公所緊急派員封閉搶修，路況仍不穩。

花蓮雨勢未歇，花蓮溪暴漲，台11線花蓮大橋昨天深夜11時30分封閉，今天降雨稍微趨緩，公路總局第四區養護工程今早巡檢、觀察花蓮溪水系上游流域降雨趨緩，大橋水位已降至警戒水位，且持續下降中，解除預警性封閉橋梁管制措施，恢復通行，持續監控水位。

蘇花路廊南澳至和平路段（台9丁線33公里至48.9公里）、和中至和仁路段（台9丁線60.2公里至63.7公里）、和仁至大清水路段（台9丁線65.3公里至69公里）昨日預警性封閉道路，今天上午雨勢減緩，公路總局南澳工務段人員清晨出動執行搶修工作，清理沿線小坍方、零星落石及殘枝，清理完畢後解除預警性封路，恢復全線通車。

花蓮縣政府指出，新城鄉嘉里村玉成橋及車行箱涵、鳳林鎮鳳仁里復興路林田橋、鳳林鎮箭瑛大橋、池南村荖溪3號橋等預防性封閉。台8線中橫公路關原至太魯閣、光豐公路、東富公路、193縣道（花蓮大橋往月眉方向）、瑞港公路、花34線（榕樹部落往銅門大橋）及美崙溪石壁段防汛道路等皆封閉。

花蓮縣災情應變中心統計，目前全縣土石流紅色警戒103條，土石流黃色警戒68條，共計171條。各鄉鎮市也傳出農損，等大雨過後將勘災查報。

另外，花蓮全縣目前仍有949戶停電中，富里、玉里、吉安、豐濱、卓溪及壽豐鄉等，台電正動員人力冒雨搶修。