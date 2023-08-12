1名網友在新竹市金山街附近，租下1間房東自租套房，沒想到住了一段時間之後，房東開始無故漲房租，當這名網友忍不住退租後，隔天房東竟打電話向網友表示，因為浴室發霉太嚴重，他請專業人員，以特殊工法處哩，所以要跟網友收取14000元，而最後網友也付了1萬多元，才結束這場鬧劇。

9日有網友在《Dcard》論壇發文表示，自己以每月租金7200元，在新竹市金山街附近租了1間12坪的套房，每度電5元。住了半年之後，房東開始漲租金和電費，起先房東將房租漲為7500元，更表示：「其他房客都接受，不接受只好請你搬離。」

原PO想說只漲300元還能接受，於是就繼續租這間房子，2、3個月後，房東又表示電費將漲為每度電8至9元，讓原PO直呼：「超扯，真的受不了，重點合約也沒寫。」合約到期前1個月，房東再次表示將漲房租，這次租金將漲為每個月12500元，若原PO不續租，就需要將房間恢復原狀，如果屆時檢查發現未打掃乾淨，就要向原PO收取清潔費2000元。

原PO這次終於決定搬離這個「吸血房東」，沒想到搬家當天，房東表示浴室牆壁發霉太嚴重，刷不起來，懷疑原PO是惡意破壞，評估後決定浴室要打掉重新裝潢，需要18至20萬元的費用，這筆費用需要原PO負擔，甚至威脅原PO，如果不負責，就要報警處理。

原PO氣憤回覆房東表示，浴室沒有對外窗也沒有抽風機，所以才會發霉，況且發霉的情況，找專業清潔人員處裡，只需要2000元至3000元，根本不需要整間打掉重新裝潢。

隔天房東打電話緩頰道：「我想說各退1步，我找專業清潔人員已經在處理了，費用14000元，而裝潢這幾天，新租客無法入住，費用的部分你也要負責。」原PO質疑道，上網查2000元至3000元就能處理好，為何要14000元？房東則回應，因為是特殊工法處理，所以費用較高。

最後原PO付了1萬多元，才結束這場鬧劇，也氣憤發文，要網友們避雷這個黑心房東。其他網友看了原PO的貼文表示，這房東根本是詐騙集團，也有網友說，房東無故漲房租的時候，原PO就能提告了，原PO也只能無奈表示：「被上了一課」。

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