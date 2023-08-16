61歲賴姓婦人日前在LINE上結識男友人，鼓吹投資美金利潤高，賴婦信以為真，前往頭份市銀行要匯款190萬元，經行員查覺有異通報轄區頭份警分局頭份所員警趕來勸說阻詐，賴婦才打消匯款念頭。

頭份警分局日前接獲轄內銀行人員報案指稱有詐騙案件，立即指派頭份所警員陳亮宇率實習生許承安前往處理，員警到達現場後發現有1名賴姓婦人準備匯款，據賴婦向警方表示稱，「她在LINE上認識的男性朋友介紹投資美金利潤高，需匯款190萬元」，賴婦不疑有它，遂依指示前往銀行匯款， 員警一聽便知是常見的「假投資真詐財」手法，經員警和銀行不斷積極勸說下，婦人始打消匯款念頭。

經查61歲賴姓婦人前往銀行匯款時，銀行行員見賴婦要匯款190萬元大額款項，立即提高警覺，除對婦人關懷提問外，另立即通知警方到場處理，調查後確認為常見的詐騙手法，經不斷勸說下，成功阻止匯款，賴女非常感謝警方及銀行人員積極幫她保住積蓄。

頭份警分局長林育旺表示，本案能順利阻詐成功係銀行人員的機警及員警到場後的調查及耐心勸說，並在此呼籲民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率之投資標的必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠，且獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形，即是詐騙之警訊，應立即撥打110或165反詐騙諮詢專線即時查證，切莫因貪圖高額獲利而掉落詐騙圈套。