台北地檢署

前特偵組發言人、曾任台灣高檢署檢察官的知名律師張進豐與兒子張庭耀，指控佯稱投資澳洲墨爾本市區土地為由獲利可期，卻涉嫌偽造匯款證明，詐財澳幣1325萬，約台幣2.65億元，今被台北地檢署依詐欺、偽造文書罪起訴。張進豐今回應，他不是EVERLAND集團總裁，沒參與告訴人餐會，契約都是真的，被控詐欺是場「誤會」。

張進豐得知被北檢起訴，表示他沒去海峽會餐廳，不知道有這場餐敘，他兒子是EVERLAND董事，他並非集團總裁，EVERLAND投資澳洲土地，他們是第二順位買家，因第一順位買家決定購地，該集團沒買到，但交易契約都是真的。

張進豐表示，告訴人從未跟他討論本件投資，他是事後才知道有此投資案。張進豐說，2019年間，李力建設曾與他兒子在墨爾本達成協議，當時約定隔年9月會返還投資款，且有設定價值15億元的抵押權給投資建商，被控詐欺是一場誤會。