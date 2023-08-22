席勒表示，經濟環境中的敘事影響、各種故事，就像病毒傳染一樣，會持續變種，但當病毒達到高峰後，又會慢慢消散，而近期AI、ChatGPT等趨勢浮上檯面，大眾擔心工作被機器取代，分為像是病毒擴散，但他認為，「大家有點過度擔心了，取代速度不見得這麼快」。

他進一步提到，現今已出現新名詞「FOBR」（fear of being replaced），也就是害怕工作被AI機器人取代，雖然FOBR還沒快速散播，但若像疫情一樣散播到每個人身上，將對民眾消費帶來影響，間接影響全球經濟，這部分需要繼續觀察。

對於股市分析，席勒指出，傳統本益比越高，股市通常走跌，而本益比低，則相對有望反彈，但傳統本益比的波動大，而他所提出的CAPE本益比，則是透過10年平均獲利作為本益比公式的分母，再經過通膨跟季節因素調整所計算出來的本益比，大多用在衡量整體大盤位階高低，不會用來衡量個股價格。

他舉亞洲股市為例，至7月底止，陸股CAPE本益比12.6倍，比美股31倍少了一半以上，而韓股為14.1倍、日股為23.3倍、台股23.5倍，背後有不同敘事影響CAPE本益比走勢；但進一步分析，日股相對20年平均值本益比僅0.56倍，可看出評價仍偏低，而美股不論是當前本益比及相對本益比都偏貴，「不是不能投資，而是評價偏貴要慎選標的」。

席勒也說，CAPE本益比越高，代表未來報酬潛力越低，相較下，可發現CAPE本益比在15倍以下的類股，未來報酬率更高，而不同產業有不同CAPE本益比，雖然不是完美精準預測，但有軌跡可供投資上遵循，目前整體股市評價偏高，仍有便宜選項，例如金融、核心消費產業都是相對低廉可選擇的標的。

安達人壽參考席勒的CAPE本益比研究理論，成立類全委帳戶已滿三年，與台新、復華及中國信託三大投信合作，成立以來績效表現亮眼，從最早12個產業縮小至10大產業，並從CAPE本益比表現上，剔除投資動能最低的產業，最中挑出4大產業投資。

據了解，目前主要投資主要以美國7成、歐洲3成，並設計風險控管機制，若波動超過狀況，也可能出場移至現金部位，例如2020年疫情爆發，波動爆高就先出場，後續觀察CAPE本益比變化，伺機再次進場，若以績效來看，今年以來中信投信代操帳戶績效達16.11％、復華投信10.55％，台新投信也有7.79％。