每個人的穿衣風格不同，一名女子表示，喜歡穿較裸露的衣物並非對身材很有自信，而是因為太過自卑，希望暴露的穿搭能吸引他人目光，貼文曝光後，網友的反應兩極，一部分人認為建立自信要從內心開始，不是靠外在穿著強化；另一部分人則稱讚她，面對自己的自卑，找到解決方式很棒。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，女性喜歡穿露腰、露背或露腿衣物，大多是對自己的身材很有自信，但她反而是因為自卑才這樣穿，因穿白色T恤、牛仔褲顯得很普通，宛如普通的路人，不被他人關注。

原PO不想成為毫無價值般的隱形人，希望能被注意到、獲得存在感，她說「喜歡穿著暴露，是因為我很自卑。」

網友卻認為她的想法太過扭曲，「覺得妳用自己的邏輯去賦予某些行為有點扭曲，妳清楚自己這個行為意義，很少會有人認為這樣穿是為了撐起自信，不是因為自信才這樣穿會增加別人議論的空間，所以應該是妳自己內心要建立自信，不是只靠外在穿著來強化」、「被別人注視就會有存在感？該不會以為每個人都很在乎旁邊路人的穿搭吧？醒醒吧！根本沒人在乎好嗎？」

但也有人給予正面回應，「大方的面對自己，傷心的時候才知道怎麼安慰自己」、「坦白跟面對自己自卑感我覺得超棒的，很佩服這麼誠實的人」、「至少妳找到讓自己自信的方式了」。