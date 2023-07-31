比莉和兒子周湯豪感情好，幾乎形影不離，上月時報周刊CTWANT讀者在台北市信義區巧遇穿著帥氣一身黑的比莉，她勾著一位身材高挑的小鮮肉，但卻不是周湯豪，對方一頭捲髮穿著周湯豪的創立的「Wish You A Good Life祝你好命」上衣，走潮流風格，仔細觀察後發現，這名男子經常出現在周湯豪的生活中，不管是台東跨年還是年初日本行，都和比莉母子同進同出。

私下穿著低調但也時尚的比莉和小鮮肉勾手逛街。（圖／讀者提供）

上月初，本刊讀者在信義區巧遇比莉和一名小鮮肉在逛街，比莉戴著她私下經常戴的黑色帽子，穿著全黑的喇叭褲裝，雖不像在鏡頭上那般顯眼，但仍是時尚又帥氣，而她身旁的小鮮肉則走嘻哈潮流風，與周湯豪風格相同，更是穿著周湯豪品牌服飾，兩人互動熱絡，比莉聊的開心時還會伸手勾著對方的手，兩人應是親戚關係。

周湯豪的私人行程中經常看到這名小鮮肉的身影。（圖／取自IG）

不久前，周湯豪為媽媽製作的歌曲〈比莉卡厲害〉入圍金曲34「最佳單曲製作人獎」，母子倆一起壓軸登上紅毯，周湯豪一身黑色西裝，比莉則是一襲金色洋裝並戴著黑色墨鏡及頭套，成為焦點，雖然最後未能拿獎，但紅毯亮眼造型成功引起網友討論，穿搭備受好評。

比莉與周湯豪首度一起登上金曲殿堂，穿搭引起高度討論。（圖／本刊攝影組）

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