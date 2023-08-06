北漂族黃、彭兩名男子北上工作，於去年底在臉書租屋社群刊登租屋需求訊息，隨即接到（沈姓房東）私訊相約北市大安區羅斯福路二段看房，並與假屋主的洪男簽約，於12月初陸續匯款20萬元給洪男，洪男交付鑰匙後2人入住，但今年7月1名實際承租人拿著租約到派出所尋求協助，警方到場後發現彭黃2人遇到租屋詐騙。因此對洪男提出詐欺罪、偽造文書告訴。

警方調查，黃姓、彭姓兩名男子因北上工作，於去年底在臉書租屋社群刊登租屋需求訊息，不久就有房東私訊彭男，雙方加Line後相約大安區羅斯福路二段看房，當時洪男正在該房屋搬東西，黃、彭兩男不疑有他認為洪男即為屋主，認為符合需求後立即與洪男簽約，12月初陸續匯款20萬元給洪男，洪男也交付鑰匙予彭姓男子，後續因租屋內傢俱缺漏問題，始終聯絡不上洪男， 7月要求洪男必須出面，否則將報警處理，但洪男依然未有回應。

但實際承租另有他人，許男於今年7月10日帶著租賃契約與大安分局和平東路派出所員警至租屋處，經警方交叉比對後，研判彭男疑似遭假房東洪男簽署租約文件，彭男始驚覺遭受詐騙，故至派出所提告洪男涉嫌詐欺及偽造文書，但許姓承租人不讓2人將屋內物品拿走，也提出告訴。

彭男向警方表示，洪男以每月2萬元優惠的價格承租給他，亦先收取承租八個月的租金16萬與押金4萬元，總共20萬元，向警方報案後始發現，洪男當初所提供的匯款帳號已遭列為警示帳戶，這才恍然大悟遭到詐騙，因此提出告訴，分局獲報後，已掌握相關犯嫌資料，正傳喚冒名屋主的洪姓男子到案說明，全案朝詐欺罪、偽造文書等罪嫌偵辦中。