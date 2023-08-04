當有意買房的人找到感興趣的物件時，通常下一個階段就是找房仲或屋主約看房，沒想到加拿大一名房仲，在屋主家中偷翻冰箱喝了一口牛奶又放回去，結果要付出約53.5萬台幣的代價，還遭公司解僱。

綜合華盛頓郵報等媒體報導，房仲業者Michele Rose去年7月16日來到加拿大卑詩省甘露市（Kamloops），他提早抵達屋主Lyska Fullerton的家中準備帶人看房。

家中有小孩的屋主在客廳安裝了一台攝影機，正好拍下房仲Michele Rose誇張的行徑，只見他走進廚房、拉開窗簾，接著打開冰箱，拿出牛奶偷喝一口又放回冰箱。而且當買家進入屋內參觀時，Michele Rose坐沙發時，還不小心把沙發扶手也弄斷。

屋主看完這些畫面後感到相當不舒服，把剩下的牛奶扔掉，事發兩天後，當買家想再來看一次房子時，兩人當面對質，但Michele Rose卻裝傻回應，讓屋主氣得向相關部門告發。

Michele Rose的行為被認定違反房地產服務法，他被罰2萬加幣（約新台幣47.5萬元），還必須支付2500加幣相關費用（約新台幣6萬元），一口牛奶的代價竟飆破53萬元，最後還被公司停職。