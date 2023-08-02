一名女網友分享，她租屋1年半，近日決定不續約，房東的態度突然就改變了，先是要求她比合約規定還早的日期搬出來，接著又說她的電費總共8000元，然後又拿不出帳單證明，疑似是想要吞掉押金，最後請媽媽出馬才順利解決，引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，租屋遇到「黑心房東」，向對方租了1年半的房子，最近決定不續約以後，房東一秒變臉，明明合約上就寫明了租約在7月31日才到期，但房東卻要求她在7月29日就搬走。

女網友表示，當她收行李的時候，房東突然說「電費總共8000多」，讓她覺得不可置信，詢問房東是否有帳單紀錄，對方卻搖頭直呼「不用麻煩！不用找啦！」讓她又氣又無助，認為對方擺明就是要順走押金，直到原PO媽媽找上門來理論才作罷，但房東嘴裡還一直碎念說「我很重感情、很惜福，才沒有跟你收錢。」

女網友指出，當初租房子的時候，房東說每個房間都有獨立電表，但實際上根本就不是這樣，而且入住前明明說好幫她換變頻冷氣，結果一年半過去，房東都沒有換，甚至在知道她不想要續約以後，訊息都愛回不回，直到她要搬走了才出現，非常不友善的行為讓原PO崩潰直呼「房東你這樣會有報應」。

貼文引起網友討論，「真的是劣質黑心房東」、「這年頭不怕報應就怕沒錢」、「房東是不會報應的，世上根本沒有報應說，騙騙無知人民，消除反抗心理用的」、「下次簽約記得錄音，並且提到的條件全部寫在契約書上」、「認命吧，台灣就是這樣，不想被欺負，就趕快讓自己有能力買房，埋怨也沒用」。