台中一處出租房經常出現靈異現象，連續帶走6條人命，讓房東大嘆「不想再出租害人了」。對此，民俗專家楊登嵙表示，凶宅接連帶走6條人命有「交替煞」，必須祭送「交替煞」，類似「送肉粽」，再清淨屋宅，才不會再有憾事發生。

一名網友在臉書社團《靈異公社》分享，台中市一處公寓起初租給一對學生情侶，女生因遭男友毆打、劈腿，選擇結束生命。事發後房東請來法師處理超渡，過了些日子再租給一對姊妹，奇怪的是，姊姊固定半夜2點都會跑到客廳某處，沒想到3個多月後，姊姊竟在同個地點離世。

房東決定以低於市價的價格賣出房子，並委託房仲賣房，當時房仲堅持在下午2點前結束帶看，某次接近傍晚6點，房仲硬著頭皮帶人看屋，沒想到事後竟也在同個地點離世。

之後該物件被一名知道背後故事的投資客買走，整理後再出租，不過後續憾事仍頻傳，房屋出租公司代管小姐、對面鄰居接連身亡，最後房東因遲遲未收到房租，前往屋內才發現租客已身亡。

對此，楊登嵙直言，凶宅只做一般超渡是不夠的，該凶宅接連帶走6條人命，是因為凶宅內有「交替煞」，抓交替，才會讓憾事一再發生，必須祭送「交替煞」，類似「送肉粽」，然後再清淨屋宅，才不會一直抓交替。

因此屋主除了不賣房之外，還有祭送「交替煞」，再清淨屋宅的方法解決，這樣就可以安心居住。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。