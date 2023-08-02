台中大遠百Delvaux專門店外觀。（Delvaux提供／黃唯淯台北傳真）

外圍設有Delvaux大型裝置展示品（Delvaux提供／黃唯淯台北傳真）

Delvaux Brillant Toy小廢包相當討喜。（Delvaux提供／黃唯淯台北傳真）

獲李帝勳本人認証最想要包款之一－Delvaux L'xxl包袋。（Delvaux提供／黃唯淯台北傳真）

因《遺物整理師》、《模範計程車2》而在台獲得高度注目的韓國影帝李帝勳，上個月才在台風光過生日，連好友許光漢都現身大螢幕為他慶生。然後隔不到一個月，他又再度飛來台灣參加比利時皮具品牌Delvaux在台中大遠百的開幕活動，密集且連續地在台現身，看的出來很愛這塊土地。

在台中大遠百開幕記者會上，他除了親切的用簡單中文向媒體與粉絲問好外，也意外透露了自己喜好的飲食習慣。他笑說上個月來台已經品嚐過雞排滋味，這次則是想試試湯濃肉大塊的牛肉麵，更說這種湯湯水水的料理其實是自己最愛吃的風格，可說是標準的吃貨無誤。

這次在台中大遠百亮相的他，以極簡俐落的黑白扮相搭配Pin City包袋現身，影帝時尚風格頗獲好評，而他在主持人訪問時也盛讚Delvaux的設計與質感相當吸引人，也看上Brillant Mini Firework的好工藝，直言想買回去送給媽媽。而此次隨著台中大遠百專賣店的成立，品牌也帶來Brillant、Tempete及Pin的翻轉經典新作，以全新配色子夜藍、森林綠和石韻灰，為經典打造新生；同時賦予各種不同大小的袋身設計，包含近幾年極紅的小廢包，也以Brillant Toy手袋現身，相當迷你可愛。