杜蘇芮颱風來勢洶洶，武陵農場捕捉到美麗的彩虹，彷彿畫作般美麗。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

杜蘇芮颱風來勢洶洶，武陵農場搶收水蜜桃。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

杜蘇芮颱風來勢洶洶，武陵農場搶收水蜜桃。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

杜蘇芮颱風來勢洶洶，武陵農場搶收水蜜桃，並製作成水蜜桃冰淇淋。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台中市和平區武陵農場驚見驚喜，一道美麗的彩虹浪漫現身，遊客不僅大飽眼福，直呼相當幸運！副場長胡發韜表示，除了彩虹外，由於颱風來臨前，沉降氣流讓空氣變得清澈，園方也捕捉到星軌、雲瀑畫面，彷彿畫作般美麗，令人陶醉其中。

胡發韜指出，受杜蘇芮颱風來襲關係，導致熱帶性低氣壓造成沉降氣流，讓空氣中的穿透度、透明特別好，因沉降性氣流可抑制PM2.5，使地上的灰塵不意揚起，山上也出現難得大景，包括夜間星軌、彩虹及雲瀑，遊客均感受到大自然的神奇影像。

由於目前正值水蜜桃採收之際，農場前幾天也忙著搶收，至今已採收達近9成，其餘視後續狀況收成。胡發韜說，武陵農場水蜜桃手工冰淇淋也相當受歡迎，以農場自行生產的水蜜桃果肉製成，果肉比率高達80％以上，且不含防腐劑。

胡發韜表示，這幾天原本有300多名遊客，因颱風來襲，擔心交通受影響，勸離許多遊客下山，目前園區內約剩下100多人，呼籲遊客注意氣象報告，切勿貿然上山，避免危險。