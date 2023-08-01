針對前瞻預算補助分配引發不公爭議，台中市長盧秀燕今天在市政會議中講重話了，她說，台中市府以委婉、委屈地說明立場，前瞻預算經費在22個縣市共5358億元，高雄獨拿1260億元，台中市只有高雄的4分之1，更是六都倒數第二名，台中不忌妒，但希望每個城市都要公平分配，她並大吐苦水地說：「台中市人很委屈、很辛酸」，籲中央不要再退回或擱置中捷藍線案。

盧秀燕說，前瞻預算22個縣市共5358億元，高雄獨拿1260億元，我們不忌妒，恭喜高雄市，但希望每個城市都要公平分配。台中市比高雄市大，卻只獲分配218億元，只有高雄的4分之1，是六都倒數第二名，台中市人很委屈、很辛酸。

她並舉例捷運補助為例說明，高雄捷運已經2條捷運了， 行政院再核定補助3條，又拿到1200多億元預算 。反觀，台中市捷運僅綠線1條， 第2條藍線爭取經費補助案，在她上任快5年，來來回回不斷被中央打回，要求不斷修正往上送，但至今始終未同意，目前案子還在行政院。

盧秀燕說，台中捷運藍線總經費1615億元，台中市自籌經費高達5分之3、約有935億元是沒有問題；並向中央申請補助675億元。但據傳中央目前又有意見，準備再找理由要退回或擱置，希望這個消息是不正確的，並拜託中央基於公平， 捷運藍線不要退回或擱置。