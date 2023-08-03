近年台中房市最夯的北屯區14期重劃區，目前仍以預售大樓為主力，在國建（2501）、雙橡園、陸府、惠宇、精銳、順天（5525）、大城（6171）等建商競逐推案下，單價已穩穩地「坐5望6」，晉升台中高房價區！

有建商在14期一片集合式住宅大樓中、逆勢推出豪墅案搶市，備受業界矚目！由豐境建設二代邱名仕主理的豐潤建設，首發案同樣鎖定14期，推出限量8戶的電梯豪墅「豐潤自在」，目標客層就鎖定重視隱私、又希望享有居住環境與便捷機能的高資產族。

豐潤建設總經理邱名仕表示，「豐潤自在」與一般別墅不同，即使是獨棟規劃，卻能讓入住者彷彿擁有一幢私人大樓，家人各自擁有恰到好處的生活空間，既獨立又親密、互動起來更輕鬆、讓家人都可以找到自己的場域，讓空間不僅是居住，更是生活！

邱名仕說，既使邀請三五好友來家中作客，透過巧妙的空間安排，也能盡情同樂而不會互相干擾，因此吸引了許多規劃半退休的隱形富豪的關注與詢問，可說是成功人士的自我實踐。事實上，台中各區域都有建商推出豪墅案搶市，且受到高資產族、準退休族的關注！如久樘開發在西屯區12期推出的電梯豪墅案「久樘柏登莊園」，在高總價市場開出紅盤，除了坐擁7,200坪文修公園綠意，採取先建後售，詢問度頗高。

此外，銳宇開發建設在朝陽國家公園特區內的6,000坪基地上，打造戶戶享有能遠眺周邊山巒景色大露台的電梯別墅莊園，並提供透天別墅社區難能可貴的的管家服務，直接將豪宅大樓的頂級服務，全面引進莊園式生活，也讓不少疫後對健康住宅和生活品質有所追求的族群，趨之若鶩。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，以自住角度來說，若非一定要住在市中心，不少資產族或換屋族，都把透天物件納入考慮名單；在地段上，除了兼具景觀價值的半山區塊，也有不少建商在高價地段興建豪墅，如14期規劃的透天案，更符合台中在地民眾居住習慣，不僅宜居舒適，還能與區域價值相得益彰，後續價位走高也不意外。