韓劇男神朴敘俊出道多年，以《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》等作品擁有不少粉絲支持。近期他與女星朴寶英合演的新作品《水泥烏托邦：末日浩劫》即將上映，而演員群們也出席活動宣傳。豈料，朴敘俊對朴寶英的態度引發網友怒轟「不尊重」，而他也對此回應了。

朴敘俊、朴寶英、李炳憲等人近日為了即將上映的災難電影《水泥烏托邦：末日浩劫》，頻在各地跑活動宣傳。豈料卻屢屢發生狀況，日前才在釜山場次發生有女粉絲突然上台抱住朴敘俊，還不肯鬆手的狀況；而在另一個場次中，有粉絲期望在片中飾演夫妻的朴敘俊、朴寶英兩人能分別戴上《動物方城市》中狐狸(胡尼克)及兔子(哈茱蒂)的情侶髮箍，誰料，當朴寶英將髮箍接過並戴上後，朴敘俊卻比出手勢，表示自己頭髮有做造型而拒絕戴上，且將雙手背在後面，讓身旁的朴寶英看似有些尷尬。

相關畫面在社群上流傳後，掀起兩極輿論聲浪，有網友更挖出朴敘俊不願意比出「心形手勢」的過往，批評朴敘俊「態度有待加強」、「不尊重朴寶英」等；另一方面，也有粉絲曬出男方過往頭戴髮箍、笑容滿面的模樣，幫其緩頰：「他對粉絲福利很好，當天後續也有曬出粉絲手寫信表達感謝。」討論不斷。

據韓媒《Dispatch(D社)》報導，朴敘俊在今(7日)稍早前，在官方粉絲咖啡廳(官咖)曬出長文，一一解釋「粉絲上台抱他」、「不帶髮箍」、「拒絕比心」等事件。其一指出被抱住的當下，其他的保鑣們都忙於各項事情，因此才會無法及時處理，希望粉絲們不要為他擔心；其二解釋當時頭上噴了很多定型噴霧，多到讓頭髮像蓋子一樣固定在頭上，因此若戴上髮箍，頭皮會很痛，且自己當時認為那個髮箍是粉絲給朴寶英的物品，若是貿然拿走對她並不禮貌，粉絲也有可能會傷心，因此產生誤會，事後也收到朴寶英的道歉，並約定要好好消化後續行程；最後，朴敘俊回應「拒絕比心」事件，指出自己在公共場合作類似事情還是感到很害羞，不過那次是品牌方要求我們拒絕，而自己也僅是照著話做而已。