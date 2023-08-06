脫口秀男星賀瓏近期參加辯論實境節目，並以「辛龍要不要救劉真？」為例進行辯論，播出後引起觀眾反彈，認為他在當事人的傷口上灑鹽，事後賀龍也在臉書發文道歉，但依舊無法平息網友的怒火。對此，身為好友的脫口秀演員的老K逆風挺他，並反嗆：「不會辯論的評審和網友應該閉嘴。」

賀瓏在節目引起爭議後，原本在事後的採訪表示節目採淘汰制，因此輸贏是關鍵，而非比較誰比較會阿諛奉承，強調自己在做的東西是在比賽中容易得勝的方式，而幾天後他卻發文道歉，表示自己在求勝壓力之下，做了不恰當的舉例方式，除了跟辛龍哥表示歉意，也跟被自己言論傷害到的觀眾道歉，坦言面臨隊伍恐遭淘汰的壓力，「太過投入才會為了輸贏忽略應有的尊重與同理心，便用劉真當作例子來反駁對方。」

賀瓏在辯論節目上舉例辛龍劉真，引起爭議。(影片來源/MyVideo影音隨看 Youtube)

對此，老K昨（5）在臉書發文力挺賀瓏，認為他在台上所說的話，是在辯論中合理且有效地舉例，反問「你有看到辯圈的人批評這些言論嗎？」最後更直接痛批「根本不會辯論的評審跟網友都閉嘴，你們會的叫情勒不是辯論。」

雖然老K沒有直接指名道姓，但這番言論令許多網友聯想賀瓏引發的爭議，不少網友也認同老K的看法，「賀瓏沒錯，我覺得他辯論得很好」、「辯論不就是這樣嘛」，有網友指出「講是這樣講理也是這個理，但實際上賀瓏道歉了。」老K則是回應道：「啊不就為了生活，表示他已經是大型藝人了。」