陳零九與周湯豪聯手推出新歌〈看你表演〉。（滾石唱片提供）

陳零九推出第9張個人專輯《Sing to L9VE》。（滾石唱片提供）

陳零九新歌〈看你表演〉聯手饒舌好友周湯豪，兩人以輕快旋律唱出絕對痛快，陳零九說：「有天和周湯豪聽到不錯的beat，就決定用這個來寫歌。」未料兩人默契十足，僅2小時就完成這首炸裂新曲，周湯豪也驚嘆：「我們現寫現錄，真的很快完成。」

兩人大概是兩年前認識的，但一直是網友關係，後來兩人相約寫歌，卻因為雙方行程太緊湊，以致歌曲僅寫一半就停擺，「有天和他聊音樂，突然想到那首未完曲，就找一天約出來作完了！」

周湯豪擔任MV導演及製作，作品呈現出派對感氛圍，兩人首度合作就默契十足，激盪出強烈火花，陳零九透露：「其實除了聊天，偶爾聚會也會遇到彼此，或一起約運動。」也表示：「若有下次機會，蠻想和他嘗試我擅長的抒情歌。」

事實上，周湯豪去年 11月在小巨蛋演唱會上，就搶先曝光過〈看你表演〉，當時陳零九擔任嘉賓，兩人首唱即引起廣大粉絲熱烈迴響，紛紛敲碗新曲趕快上架。如今歌曲和MV已全面上架，陳零九向粉絲喊話：「希望大家能享受我和周湯豪的新歌。」

陳零九除了推出第9張個人專輯《Sing to L9VE》，上月才結束與所屬團體五堅情的海外巡迴演唱會，今年11月25日與邱鋒澤共組的「九澤CP」將首度踏上台北小巨蛋舞台，為了展現更好的演出，陳零九也安排唱歌進修課程不斷精進，盼能在萬人舞台給歌迷們難忘的回憶。