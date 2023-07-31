Gogoro是台灣首家承諾接軌全球再生能源倡議RE100的運具品牌，宣示於2050年達成工廠全面使用再生能源，並從2019年起採用100%環保可回收的聚丙烯PP作為車殼材質，為超過250萬生態系用戶提供環境友善的移動選擇。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，從Gogoro成立的第一天起，永續就是核心價值，貫穿於價值鏈的每一個環節，並串連志同道合的產業夥伴，形塑更宜居的生活方式。透過這一系列輕鬆自在的車款與風格配件，期許傳遞恰到好處、尊重自然的思維，用更少的資源做更多的事，讓更多人參與永續生活。

MUJI無印良品台灣總經理吉田明裕表示，Gogoro是MUJI無印良品在台灣推出聯名產品的第一個夥伴，雙方從機車這個台灣人最日常的移動方式展開合作，希望提供全方位的好感生活，以永續為方向。

Gogoro與MUJI無印良品挑選最受歡迎的白牌與綠牌電動機車，聯手獻上Gogoro VIVA MIX ME、Gogoro VIVA ME聯名車款，輕盈靈活的車身平易近人，此外，MUJI無印良品設計顧問深澤直人操刀調製出「原色棕」與「原色灰」兩款主色調，溫暖的棕色象徵樹木、土地的原始色彩，灰色則源自都市中的街道與建築，售價方面，Gogoro VIVA MIX ME 原色棕/原色灰(Belt)為7萬6980元，Gogoro VIVA ME 原色棕/原色灰(Basic)為4萬9980元。