女星壯壯（沈立心）從節目《國光幫幫忙》出道後，亮眼外型加上活潑個性擄獲大票粉絲，之後朝啦啦隊發展，目前是中職樂天桃猿拉拉隊團長，也曾是不少球迷心中的「啦啦隊女神」，擁有超高人氣。從壯壯的社群得知她最近到歐洲旅遊，近日直接穿著性感泳衣上街，超兇身材全被看光。

近日在歐洲旅行的壯壯，不時會透過社群分享與當地美景的合照，今（4）日到了觀光勝地巴塞隆納，穿著開中洞的繞頸上衣逛街，超兇東西半球若隱若現，雀躍地表示，「來到熱情如火的巴塞隆納，連心情都不由自主的火熱了起來」，無論是照片或文字，都能感受到她的好心情。

壯壯到歐洲旅行，直接穿性感泳衣上街。（圖／摘自壯壯IG）

過不久壯壯又在IG限時動態上自曝，她的上衣其實是泳裝，簡直辣暈一票網友，紛紛激動留言，「可以這麼辣嗎」、「誰允許妳上街這麼穿的，太辣了吧」、「是壯壯也是辣辣」、「天啊，回來也要這麼辣才行啊」。

壯壯在2013和2020年間曾是中華職棒中信兄弟的啦啦隊員，人氣一直都相當高，也被大讚是一代啦啦隊女神，2021年跳槽樂天後，直接成為不僅中職首位女性應援團團長之一，展現出美貌以外的真實力。而壯壯曾參加《全明星運動會4》，她是節目上首位女隊長，也掀起討論話題。