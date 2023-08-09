中職各隊的啦啦隊女孩，憑藉著應援熱舞、精緻五官及火辣身材，屢屢引發球迷們的關注，成為場上的一大「嬌」點。不過，在工作之餘，女孩們的私下生活點滴以及穿搭風格，也讓粉絲們看得嗨翻，其中，在社群上擁有逾94萬名粉絲追蹤的峮峮今(9)日在社群上曬出多張美照，吸引不少粉絲朝聖。

中職的啦啦隊女孩們各具特色，其中擁有超高人氣的峮峮日前才嗨跳神曲「炸裂陳子豪」，展現其不俗的應援實力，讓現場氣氛嗨到最高點，更甚之讓南韓啦啦隊女神李多慧在旁圍觀，成為「綠葉」之一。今日她在社群上曬出多張日本行的私下穿搭照，表示：「發個看起來很像很好玩的日本行，彌補一下沒時間留下來私人行程的心情。」

在峮峮曬出的相關貼文的照片中，可見她身穿黑色露肩上衣，胸前深V以及露出美背的服飾設計，清涼穿搭獲得網友的一眾好評，而幾人雖然是出國工作，但仍抓緊時間互拍美照，撫慰未能有私人時間的遺憾心情，更大方秀福利給粉絲們欣賞。

貼文PO出後，在短短時間內便吸引大量網友前來朝聖，留言表示：「哈哈哈，有個性感女子跟專業攝影師」、「峮峮為什麼在《飢餓》都不穿這樣」、「好喜歡私服好美好可愛」、「黑色那件妳穿很好看欸」、「最後兩張我笑了。」