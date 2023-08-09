香港天王郭富城2017年與小22歲大陸網紅方媛結婚，婚後育有2女，而兩人也時不時的在社群上分享家庭日常，生活十分甜蜜。近日，有網友在上海街頭偶遇郭富城一家，並曬出照片。豈料，該名網友卻怒批對方「耍大牌」。

郭富城近日帶妻女到上海遊玩，慶祝方媛的36歲生日，更在社群上發文寫下：「親愛的老婆，生日快樂，與你共舞。」高調秀恩愛讓網友看得嗨翻。此外，更趁著父親節，帶著一家人到上海的迪士尼遊玩，而過程中也被網友偶遇。

事後相關照片也在微博上流傳，從畫面中可見郭富城以全身黑的造型亮相，而身旁的方媛則穿著白襯衫和百褶裙，兩人的打扮即便看似休閒，仍難掩氣質。誰料，該名網友稱自己之後上前向郭富城搭話並詢問能否合照，卻遭到郭富城拒絕，讓她感到有些尷尬，並批評郭富城「耍大牌」。不過，在相關文章中，也有網友分析原因，指出：「感覺是因私人行程且身旁還有家人，因為之前他被偶遇的時候都願意合影，甚至是簽名。」

事實上，去年也發生過有網友偶遇郭富城一家，激動衝上前想要與偶像合影的事件，當時郭富城為保護家人，便衝到老婆和女兒前面，並用手指指著網友，暗示警告對方不可以越界，誰料卻遭到網友抨擊「好失望」。對此，郭富城也不忍回應：「對方真的很沒有禮貌，全程未經我同意，我有叫他尊重一下自己，不想讓他直接朝著我的兩個小朋友狂拍。」