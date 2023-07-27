天王郭富城2017年與小22歲大陸網紅方媛結婚，育有2個女兒，方媛經常在社群平台上分享與老公小孩的日常，而她從五月起便開始挑戰直播帶貨；日前她直播賣戒指時親自戴上，就有微博網友發現該戒指價值僅約新台幣187元。

近期方媛透過網路直播帶貨賣戒指，還親自帶起戒指展示給觀眾看，不過那枚戒指被大陸網友發現，價值只要人民幣42.88元（約新台幣187元），讓他忍不住直酸：「方媛好歹是郭天王的媳婦，怎麼會戴這麼廉價的戒指呢？」

方媛直播販售的戒指僅台幣187元的。（圖／翻攝自微博）

事實上，2021年方媛曾在社群上傳帶著2名愛女搭經濟艙飛回上海的影片，影片曝光後，許多網友都覺得郭富城太吝嗇，批評：「郭富城也太摳了」、「郭富城都這個條件了，讓老婆孩子坐經濟艙從香港飛上海，還是疫情期間」，甚至還有人一度懷疑兩人婚變。

不過就有網友出面緩頰；「我真服了你們了，坐個經濟艙都可以聯想這麼多，本來暑期回來探親的人就多啊，再加上疫情減少了航班，買不到票很正常啊」，方媛也按讚該則留言，才破除傳聞。