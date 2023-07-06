根據商品數據提供商Kpler和Petro-Logistics資料顯示，伊朗5月與6月每日原油出口平均約160萬桶，足足是一年前的逾兩倍，亦是美國2018年對伊朗重啟制裁以來的最高水平。
Kpler數據顯示，北京當局5月份從伊朗直接進口每日約35.9萬桶石油，遠高於去年同期的26.6萬桶。業內人士表示，實際銷售數據可能高上許多，因為伊朗會透過其他亞洲或中東國家轉運石油。
伊朗官員表示，該國石油每桶比起沙國在內的波斯灣對手便宜約30美元，這使得他們能夠與廉價的俄油競爭。
伊朗近幾月石油出口攀抵五年來新高，該國向中國大陸等國銷售大量廉價石油以賺取大筆收入，但這卻傷害沙烏地阿拉伯減產以提振油價的努力。
根據商品數據提供商Kpler和Petro-Logistics資料顯示，伊朗5月與6月每日原油出口平均約160萬桶，足足是一年前的逾兩倍，亦是美國2018年對伊朗重啟制裁以來的最高水平。
Kpler數據顯示，北京當局5月份從伊朗直接進口每日約35.9萬桶石油，遠高於去年同期的26.6萬桶。業內人士表示，實際銷售數據可能高上許多，因為伊朗會透過其他亞洲或中東國家轉運石油。
伊朗官員表示，該國石油每桶比起沙國在內的波斯灣對手便宜約30美元，這使得他們能夠與廉價的俄油競爭。
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