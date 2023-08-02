香港天王郭富城當年因拍歌曲MV與熊黛林結緣，後來也發展成情侶關係，沒想到這段備受看好的感情，最終卻無疾而終，多年後兩人也各自組成家庭，甜蜜只剩下追憶；最近一名網友挖出昔日同框照，身高172公分的郭富城站在超模出身的熊黛林旁邊，顯得小鳥依人，讓網友忍不住直喊：「好瘦小。」

郭富城和熊黛林交往8年，多次傳出婚訊，因此當年爆出戀情終結消息時，震驚外界，外傳當年郭富城疑似腳踏兩條船，對象是華姐冠軍苟芸慧，對此，苟芸慧回應兩人是在女星伍詠薇的生日派對認識，但強調私下並未聯絡，多年後她也嫁給錫礦大王陸佑的孫子，郭富城則在2017年娶了模特兒出身的方媛，並育有2名可愛女兒，一家四口過著幸福、快樂的日子。

不過其實熊黛林曾在大陸節目《中國超模》透露分手原因，她表示與郭富城長期因為工作分隔兩地，導致感情變淡，再加上家人一再催婚，與郭富城深談之後，認為對未來沒有共識，做出分手的決定，並表示「想找個可靠的男人」，後來她也在2016年嫁給香港百億富豪郭百頌，婚後生下雙胞胎女兒，時常在社群平台分享家庭生活，去年結婚滿6年時，更PO出旅遊照，快樂地說：「希望明年可以陪在你們身邊」，言語中透露對家人滿滿的愛。

不過兩人當年感情不時會被網友挖出，最近一名網友曬出郭富城跟熊黛林的同框照，可見戴著帽子的郭富城走在前方，熊黛林則跟在後面，不過熊黛林為出名的九頭身美女，擁有179公分的傲人身高，令網友驚呼「顯得郭富城太瘦小」，再看到郭富城近年與方媛的同框照，許多人紛紛發表意見：「熊黛林沒有小鳥依人的感覺，人高馬大的」、「找個嫩芽就體現出他是大哥大了」、「口味好多元啊，一位比他高這麼多，看起來酷酷的，一位小鳥依人。」